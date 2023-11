MF chce rozšířit zákon proti praní špinavých peněz i na kryptoměny

Ministerstvo financí připravuje rozšíření zákona proti praní špinavých peněz, aby se vztahoval i na obchodníky s takzvanými virtuálními aktivy. Nejčastěji by se to týkalo kryptoměn. Vyplývá to z návrhu, který ministerstvo vložilo do knihovny připravovaných legislativních materiálů. Ministerstvo změnou zákona reaguje na doporučení expertů Rady Evropy, kteří dosavadní znění normy považovali za nedostatečné.

Zákon proti praní špinavých peněz, označovaný také anglickou zkratkou AML, umožňuje identifikovat skutečné majitele firem, prověřovat původ majetku nebo podezřelé finanční transakce. Povinnost prověřování klientů zákon ukládá zejména podnikatelským subjektům, které se mohou podílet na transakcích, co jsou potenciálně zneužitelné pro praní peněz nebo financování terorismu. Týká se tak mimo jiné úvěrových institucí, realitních kanceláří, auditorů či správců svěřenských fondů.

Novelu musí projednat vláda a následně Parlament. Ministerstvo financí navrhuje, aby upravená pravidla začala platit od konce roku 2024.