Ministerstvo kultury letos oznámí další osud krumlovské točny

Ministerstvo kultury ještě letos oznámí, jak bude vypadat nové otáčivé hlediště v Českém Krumlově a kde bude stát. O krumlovské točně a jejím umístění se bude zřejmě jednat i na podzim při zasedání UNESCO v Saúdské Arábii. Novinářům to před schůzí vlády v jihočeském Vimperku řekl ministr kultury Martin Baxa (ODS). Nové otáčivé hlediště by mohlo stát v bývalém zahradnictví za zámeckou zahradou. Je to nejreálnější varianta. Vznikla by nová točna i její zázemí, jak řekli ČTK v únoru ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek a krumlovský místostarosta Zbyněk Toman (ODS). Než bude nové hlediště hotové, mělo by se hrát na tom nynějším v zámecké zahradě. Památkáři dlouhodobě kritizují, že točna je v zahradě. Odhad nákladů na stavbu nové točny byl podle Národního investičního plánu pro léta 2020 až 2050 bývalé vlády asi 1,5 miliardy Kč.