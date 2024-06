Ministr Lipavský jednal s tureckým protějškem o bezpečnosti i obchodu

Český ministr zahraničí Jan Lipavský se svým tureckým protějškem Hakanem Fidanem v Ankaře jednal o bezpečnostní spolupráci a navyšování vzájemného obchodu. Dalším tématem byl ruský imperialismus. Šéf turecké diplomacie uvedl, že Turecko je ČR vděčné za podporu jeho snah o vstup do EU. Také vyjádřil naději, že se válku na Ukrajině podaří ukončit mírovým jednáním, a poznamenal, že v Pásmu Gazy dochází každý den k válečným zločinům. "Oceňuji, že v poslední době se nám daří prohlubovat spolupráci na různých úrovních a v různých oblastech, mimo jiné v oblasti zemědělství, životního prostředí nebo obchodu," uvedl Lipavský s tím, že vzájemný obchod loni překročil šest miliard eur a neustále roste. Turecký ministr na společné tiskové konferenci doplnil, že cílem je tento rok navýšit objem vzájemného obchodu na deset miliard dolarů a zaměřit se na investice, dopravní sektor a zelenou a digitální transformaci. Fidan také vyzdvihl, že loni Turecko navštívilo 380.000 českých turistů. Dále se ministři věnovali bezpečnostním otázkám. Lipavský ocenil, že ČR a Turecko jsou 25 let spojenci v NATO, které je podle něj zárukou bezpečnosti v dnešní době "mezinárodního nepořádku". Za největší hrozbu pro ČR Lipavský označil ruský imperialismus. "Ukrajina již dva a půl roku trpí brutální ruskou agresí a zoufale potřebuje naši pomoc, politickou, humanitární i vojenskou," řekl. Turecku poděkoval za dosavadní podporu Ukrajiny s tím, že pomoc Ukrajině je "zároveň pomocí Česku i celé Evropě". Fidan řekl, že Turecko "podporuje nezávislost, suverenitu a územní celistvost Ukrajiny". "Nemůžeme však ignorovat ztráty na životech a hroznou zkázu způsobenou válkou," dodal. Přeje si, aby zúčastněné strany zasedly k jednacímu stolu. Turecko je podle něj připraveno sehrát zprostředkovatelskou roli. Kromě toho Fidan hovořil o izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy, kterou označil za etnickou čistku.

Lipavský je po osmi letech prvním českým ministrem zahraničí, který přicestoval do Ankary, naposledy do turecké metropole v prosince 2016 zavítal tehdejší šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek. V září 2019 Ankaru navštívil tehdejší premiér Andrej Babiš a v říjnu 2022 turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zavítal do Prahy na zasedání Evropského politického společenství.