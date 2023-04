Stát by mohl snížit objem vyplácených dotací o desítky miliard korun. Navrhuje to ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Zároveň nevyloučil ani zvýšení některých daní. Omezení dotací by podle Stanjury mohlo být reakcí třeba na zdražování potravin, v případě že by se potvrdily vysoké zisky producentů. Stanjurův plán je součástí balíčku úspor, díky kterým by se schodek rozpočtu měl snížit o 70 miliard korun.