Ministr zahraničí Jan Lipavský pokračuje v návštěvě Turecka

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) pokračuje v návštěvě Turecka. Se šéfem turecké diplomacie Hakanem Fidanem bude jednat třeba o bezpečnostních otázkách, migraci nebo o situaci na Blízkém východě. Oba politici si také připomenou sté výročí od navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi. Lipavský dnes už navštívil mauzoleum prvního tureckého prezidenta Mustafy Kemala Atatürka. Na místě prošel Lví stezkou se sochami lvů, položil věnec k Atatürkově sarkofágu, podepsal se do pamětní knihy a prohlédl si muzeum.

Lipavský je po osmi letech prvním českým ministrem zahraničí, který přicestoval do Ankary, naposledy do turecké metropole v prosince 2016 zavítal tehdejší šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek. V září 2019 Ankaru navštívil tehdejší premiér Andrej Babiš a v říjnu 2022 turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zavítal do Prahy na zasedání Evropského politického společenství.