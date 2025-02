Ministři NATO jednali o případné mírové misi na Ukrajině, uvedla Černochová

Ministři obrany Severoatlantické aliance v Bruselu jednali i o případné mírové misi na Ukrajině, uvedla to ministryně Jana Černochová. Zásadní podle jejích slov je, aby v případě, že k něčemu podobnému dojde, byla lídrem mise jedna z velkých zemí NATO. Dále konstatovala, že bez USA by takové nasazení mohlo být problematické. Dodala, že v alianci je ale řada dalších velkých zemí, které připouštějí spolupráci na podobné misi. "Zaznívaly tady debaty o tom, jakým způsobem by se mohla Severoatlantická aliance nebo jednotlivé země podílet na nějakém mírovém řešení, ať už by to byly modré přilby nebo zapojení alespoň části států NATO. To se dnes tady neuzavřelo, dostali jsme domácí úkoly, které si budeme diskutovat v rámci našich parlamentů a vlád," uvedla Černochová.

Nyní musí Česká republika vyčkat na pokyny NATO, za jakých podmínek by se akce uskutečnila, která země by ji vedla a jaké by byly garance pro příslušníky českých ozbrojených sil. Případné vyslání mírové mise i zapojení Spojených států do ní bude podle Černochové předmětem diskusí i na nadcházející Mnichovské bezpečnostní konferenci. Česká ministryně zdůraznila, že Ukrajina je jednou z nejsilnějších armád světa. USA přitom již několikrát uvedly, že se budou zaměřovat zejména na jiné konflikty související s Čínou a IndoPacifikem.