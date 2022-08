Ministři zahraničí EU se shodli na pozastavení zjednodušeného vydávání víz ruským turistům

Ministři zahraničí členských zemí Evropské unie se při neformálním jednání v Praze shodli na pozastavení dohody usnadňující vydávání víz ruským turistům. Na tiskové konferenci to oznámili šéf unijní diplomacie Josep Borrell a český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Na neformálním zasedání ministři nepřijímají oficiální závěry, dosahují však politických dohod. Shodu tedy ministři nenašli na plošném pozastavení vydávání víz ruským turistům či výrazném snížení jejich počtu, což požadovaly mimo jiné Polsko, Finsko, Česko či pobaltské země. EU již pozastavila část dohody z roku 2007, která se týkala vládních činitelů a podnikatelů. Teď by mohla zmrazit i část týkající se turistů. To by znamenalo, že žádosti podané ruskými občany by neměly přednostní právo na zpracování. Pro Rusy by tak získání víz do schengenského prostoru bylo byrokraticky náročnější, dražší a především by na ně čekali výrazně déle. Evropská komise a další instituce se mají snažit hledat cestu k vyřešení problému pobaltských států, které potřebují z bezpečnostních důvodů omezit pohyb statisíců Rusů přes hranice, doplnil Lipavský.