Moravské zemské muzeum připravilo nové vydání Kuchařky pro Mendela

Pokrmy, na kterých si pochutnával zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel, si mohou zájemci uvařit díky nové Kuchařce pro Mendela. Recepty zapsala a s úspěchem opakovaně vydala Luisa Ondráčková, která pracovala v kuchyni augustiniánského kláštera v Brně, tedy v Mendelově působišti. Nové vydání připravilo Moravské zemské muzeum jako součást letošních oslav 200. výročí Mendelova narození, oznámila ČTK mluvčí muzea Barbora Onderková. Kniha přibližuje čtenářům Mendelův každodenní život. Nejde jen o samotné recepty připravované v klášterní kuchyni. Kniha naznačuje, jak vypadlo stolování, a co se běžně podávalo k obědu a k večeři, v postních i svátečních dnech. "Kniha Kuchařka pro Mendela, kterou v novém vydání a s půvabnými ilustracemi brněnské výtvarnice Venduly Chalánkové předkládá veřejnosti Moravské zemské muzeum, pomůže čtenářům proniknout zase trošku více do Mendelova života a až si některý z receptů uvaříte, můžete vlastními smysly vnímat vše, co nejspíš kdysi vnímal i on," uvedl ředitel muzea Jiří Mitáček.