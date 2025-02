Na Broumovsku žije nejméně 11 vlků, je to druhý nejnižší počet od roku 2021

Na Broumovské vrchovině a okolí žije ve třech přeshraničních smečkách minimálně 11 vlků. Je to druhý nejnižší zjištěný počet od prvního ročníku mapování vlka obecného v regionu v roce 2021. ČTK to řekli zástupci Hnutí Duha a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Letošní monitoring vlků na Broumovsku a okolí se uskutečnil po dvou letech 24. až 26. ledna. Na začátku roku 2023 ochranáři zjistili v oblasti výskyt 15 až 20 vlků. Letos je to deset let od potvrzení trvalého výskytu vlka obecného na Broumovsku. "Populace vlka obecného na Broumovsku a okolí je stabilní. To, že letos jich bylo zaznamenáno o něco méně, ještě nic neznamená, může jít o přirozený vývoj," řekl ČTK zoolog správy chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko Petr Kafka z AOPK ČR. V Královéhradeckém kraji byl výskyt vlka obecného potvrzen již také v Krkonoších a Orlických horách.