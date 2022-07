Na festivalu v Benátkách představí digitálně restaurovanou verzi filmu Ucho

Mezinárodní filmový festival v Benátkách, který se koná od 31. srpna do 10. září, zařadí do programu digitálně restaurovanou verzi psychologického thrilleru Ucho. V Československu ho cenzura zakázala promítat hned po jeho vzniku v roce 1969, a tak si musel na svou premiéru počkat dalších dvacet let, do ledna 1990. Snímek, v němž herecky excelují Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová, 79. ročník festivalu uvede v obnovené světové premiéře v sekci Venice Classics. Poté Ucho poputuje do kin po celé České republice.

"Výběr Ucha do sekce Venice Classics považuji za velký úspěch. Každé zařazení filmu do programu takto prestižního festivalu, bez ohledu na to, zda jde o film nový či starší, pomáhá k upevnění dobrého jména naší kinematografie ve světě," uvedl generální ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant.

Film vznikl díky uvolněným podmínkám na sklonku šedesátých let. Přestože dějově odkazuje k politickým procesům s představiteli stranické elity padesátých let, působí díky nejasným, jakoby rozmlženým reáliím nadčasově.