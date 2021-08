Na horách ráno klesly teploty k nule

Středeční ráno bylo kvůli slabému větru a malé oblačnosti chladné. Na horách teploty ojediněle klesly i k bodu mrazu. Na šumavské stanici Kvilda-Perla, která leží v mrazové kotlině, naměřili minus 0,4 stupně Celsia. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nižší teplotu než na Šumavě naměřili v Jizerských horách, na Jizerce bylo minus 0,7 stupně Celsia. ČTK to řekl Pavel Jůza z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. "Na Jizerce jsou dvě stanice. Na té, která je v podstatě ve vesnici, bylo plus 0,1 stupně a na stanici Jizerka-rašeliniště, která je asi o kilometr dále, bylo minus 0,7 stupně," řekl. Těsně nad nulu podle něj klesla teplota v noci na dalších místech v Jizerských horách. "Stanice Bedřichov - Nová Louka měla 0,5 stupně a Smědava 1,3," dodal Jůza.