V Sobotce na Jičínsku začal festival českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka, potrvá do soboty 6. července. Nabídne sedm desítek kulturních pořadů včetně autorských čtení, besed, tvůrčích dílen či koncertů. ČTK to dnes řekli pořadatelé. Letošní 68. ročník festivalu má podtitul Ve stínu. Více informací k programu festivalu je na webu. "Očekáváme tři až čtyři tisíce návštěvníků. Letošní ročník připomene prostřednictvím autorského divadelního představení a výstavy také 140. výročí narození Miloslavy Hrdličkové, partnerky spisovatele Fráni Šrámka, bez níž by tento poetický festival neexistoval," řekl ČTK produkční festivalu Jan Trč. Z programu vypíchl například dnešní večerní představení, ve kterém se představí herečka Milena Steinmasslová se souborem Spolku Kašpar z Divadla v Celetné v černé komedii 2084.