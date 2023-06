Na první pomoc si věří jen každý šestý Čech, ukazuje průzkum červeného kříže

Na první pomoc si věří jen jeden z šesti Čechů. Celá třetina lidí by se o záchranu druhého podle průzkumu Českého červeného kříže kvůli strachu neublížit ani nepokusila. VZP proto plánuje do středních škol a firem objednat kurzy první pomoci. Proškolit tak chce do konce příštího roku minimálně 3 a půl tisíce lidí. Poskytnutí první pomoci je v Česku povinné ze zákona. Podle odhadů zemře každý rok několik desítek lidí, kterým by jinak první pomoc mohla zachránit život.