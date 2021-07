Natáčení filmu v Praze je asi v polovině, potrvá ještě přes týden

Americký filmový štáb již týden natáčí na různých místech v Praze snímek The Gray Man z produkce Netflixu. Natáčení, které potrvá do příští neděle, s sebou přineslo uzavírky a omezení. The Gray Man je podle firmy Netflix s rozpočtem 200 milionů dolarů nejdražším snímkem v její historii. Akční thriller se natáčí podle stejnojmenného knižního bestselleru Marka Greaneyho z roku 2009 a hlavní role v něm hrají američtí herci Chris Evans a Ryan Gosling.

Část děje se odehrává v Praze, která se tak ve filmu objeví přiznaně, na rozdíl od některých dřívějších hollywoodských produkcí, ve kterých byly pražské scenérie prezentovány jako jiné země, nejčastěji Rusko. V posledním týdnu se v pražských ulicích natáčely i akční scény nebo automobilové honičky. Česká metropole je u zahraničních filmařů poměrně populární. Nedávno se v Praze objevil herec Adam Sandler, který hraje v celovečerním filmu Netflixu podle knihy Kosmonaut z Čech (Spaceman of Bohemia).