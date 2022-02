Nových případů covidu v Česku nadále ubývá

V úterý přibylo v Česku 28.239 nově potvrzených případů covidu-19, o čtvrtinu méně než před týdnem. Podezření na opakovanou nákazu vyslovili hygienici u dalších zhruba 5000 lidí, což bylo v mezitýdenním srovnání o zhruba 1500 méně. Výrazně nižší byl ale také počet provedených testů. V nemocnicích bylo v úterý 3733 lidí, u kterých byl nový typ koronaviru potvrzen. Bylo to o pět procent méně než ve stejný den předchozího týdne. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Počty nově potvrzených případů covidu klesají v mezitýdenním srovnání osmý den v řadě. V přepočtu na 100.000 obyvatel připadalo v Česku k úterý 1305 nových případů za poslední týden, zatímco v pondělí to bylo téměř 1400. Nejvyšší týdenní incidenci vykazují kraje Jihomoravský a Moravskoslezský, naopak nejnižší je v Karlovarském kraji.