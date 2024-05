Obec i lázně Konstantinovy Lázně zahajují sezonu, letos čekají desetitisíce hostů

Léčebné lázně Konstantinovy lázně (LLKL), stejnojmenná obec i celý mikroregion na Tachovsku očekávají stejně jako loni desetitisíce turistů. Lázně, které měly loni úspěšný rok, předpokládají, že minimálně zopakují loňských asi 3500 pacientů a hostů a 70.000 přenocování. Už 18. května zahájí 221. lázeňskou a turistickou sezonu, železitému Prusíkovu prameni požehná v 10:30 plzeňský biskup Tomáš Holub. ČTK to řekla Dana Jurásková, ředitelka Léčebných lázní Konstantinovy lázně. Jde o jediné lázeňské zařízení v Plzeňském kraji. Vstup na všechny akce konané od 16. do 19. května je zdarma. "Zahájení sezony je největší akcí v obci, přijde tam až 3000 lidí. Letos poprvé bude čtyřdenní, od čtvrtka do neděle, a nabídne pestrý program pro všechny věkové skupiny. Hvězdami soboty budou Petr Vondráček se skupinou Lokomotiva a kapela YoYo band," řekl Karel Týzl (BEZPP), starosta Konstantinových Lázní, které letos slaví 100 let od založení. LLKL mají osm lázeňských domů s 305 lůžky.