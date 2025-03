Obraz z polenského kostela je novou kulturní památkou Vysočiny

Obraz z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Polné na Jihlavsku je novou kulturní památkou Vysočiny. Olejomalbu, která znázorňuje Pannu Marii držící v klíně zmučené Kristovo tělo, namaloval prachatický malíř Felix Faber v roce 1839 původně pro faráře z farnosti Nákří v jižních Čechách. Jak se dostal až do Polné, není známé. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí telčského pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) Ilona Ampapová. Obraz je podle ní cenný především svým příběhem. „I v případě těchto mladších děl je to spíše ojedinělé, a to z něj dělá raritu," uvedl za NPÚ Miloslav Záškoda. Obraz farníci věnovali faráři Jakubu Schusterovi. Informace se dochovaly díky věnování na rubu obrazu. Faber byl regionálním umělcem, který působil hlavně na Prachaticku a Českobudějovicku, na Vysočině není příliš známý. Je mimo jiné autorem obrazu svatého Mikuláše z hlavního oltáře v kostele v Němčicích. Ve 20. letech 19. století se podílel na restaurování soch z hlavního oltáře v děkanském kostele svatého Jakuba Většího v Prachaticích.