Ornitologové vyzvali veřejnost k pozorování čapích hnízd

K pozorování čapích hnízd vyzvala veřejnost Česká společnost ornitologická (ČSO). Podle ornitologů lidé letos spatřili malá čápata na 515 hnízdech, na 269 hnízdech už byla mláďata vzrostlá. Informace o velkých mláďatech čápů bílých trénujících let jsou klíčová pro vyhodnocení úspěšnosti hnízdění, uvedli zástupci ČSO v tiskové zprávě. "V letošním roce se poprvé blížíme 1000 zapojených dobrovolníků. Za poslední dva roky se počet zapojených lidí téměř zdvojnásobil! To nás moc těší, protože to hlavní – zjištění počtu mláďat, která hnízdo zdárně opustí – máme teprve před sebou," uvedla koordinátorka programu Gabriela Dobruská. Loni se podle Dobruské zapojilo 699 dobrovolníků. Meziroční nárůst Dobruská přičítá k tomu, že lidé omezili kvůli pandemii cestování a procházky si oživovali právě pozorováním čápů.