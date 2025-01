Ostravská firma představí na Expo 2025 duby staré asi 6000 let z povodí Olše

Společnost Subfossil Oak představí na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace Les civilizací. Tvoří jej 133 kmenů subfosilních dubů starých okolo 6000 let. Dosud nezkamenělé dřevo pochází z naleziště v povodí řeky Olše. Na letišti v Mošnově dnes začala nakládka. Do Asie se expozice přesune z velké části po moři v deseti lodních kontejnerech. ČTK to dnes řekl majitel a jednatel společnosti Marek Noga. Firma vystavila tisíce let staré dřevo i před pěti lety před českým pavilonem na světové výstavě v Dubaji.

Subfosilní dřevo je staré několik tisíc let. Nejčastěji se nalézá v korytech řek či v bahenních sedimentech. Firma na naleziště takového materiálu narazila náhodou v povodí řeky Olše v Moravskoslezském kraji. Pak začala spolupracovat s umělci a z nalezeného dřeva vyrábět umělecká díla. Do tvorby zapojila i skláře. Socha tak například vznikne ze subfosilního dřeva a její identické dvojče z českého křišťálu.