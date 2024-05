Pavel: Digitalizace stavebního řízení by měla být až po dostatečné přípravě

Prezident Petr Pavel by byl pro odklad spuštění digitalizace stavebního řízení, které ministerstvo pro místní rozvoj plánuje na 1. červenec. Mohlo by to pro občany i firmy ušetřit nepříjemností, řekl na briefingu při návštěvě Pardubického kraje. Starostové z regionu podle něj mají z nástupu digitalizované podoby stavebního řízení obavy kvůli nedostatečné připravenosti úředníků i vybavení.

Podle vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) se ale dolaďují poslední detaily a odklad by přinesl více škody než užitku. Jeho úřad představí systém na začátku června úředníkům, zveřejňuje instruktážní videa a chystá školení. "Software, který by měl pro náběh být použit, stále ještě není funkční, nebyl představen. Do vstupu zákona v účinnost zbývá šest týdnů, což z jejich pohledů (starostů) vyvolává obavy, že budou stavební úřady do značné míry ve zmatku, možná i paralyzovány," řekl Pavel. Může to podle něj znamenat poměrně výrazné ekonomické škody. Prezident je zastáncem toho, aby digitalizace byla spuštěna raději později, ale byli připraveni úředníci, vyzkoušen software a zpracována metodika. Ministr Bartoš uvedl, že obavy nepůjde úplně rozptýlit před spuštěním systému. Je připravený informovat prezidenta o přípravách a ukázat mu obě aplikace.