Pavel: Nevidím důvod, proč by Česko nemělo ratifikovat Istanbulskou úmluvu

Český prezident Petr Pavel nevidí důvod, proč by Česko nemělo ratifikovat Istanbulskou úmluvu Rady Evropy. Úmluvu o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí podepsalo Česko v roce 2016, ratifikaci dokumentu ale minulé vlády několikrát odložily. „Jsme jedním z posledních států Evropy, který se k Istanbulské úmluvě nezavázal," připomněl dnes prezident Pavel na končícím summitu Rady Evropy v Reykjavíku. "Nevidím jediný skutečný důvod, proč bychom to neměli udělat,“ dodal. Česko úmluvu sice v roku 2016 podepsalo, aby ale začala platit, musí ji ještě ratifikovat obě komory parlamentu a poté podepsat prezident. Dokument v ČR vyvolával v posledních letech silné emoce. Důrazně ho odmítali konzervativci či sedm křesťanských církví. Odpůrci úmluvy tvrdí, že není potřeba a že by proti sobě postavila muže a ženy. Naopak zastánci ji považují za nástroj ke zlepšení záchranné sítě pro oběti násilí, protože je výčtem řešení, jak násilí vymýtit, posílit prevenci i vymahatelnost práva. Podle ženských organizací se však úmluva stala terčem dezinformační kampaně některých spolků i jednotlivců. Skutečnost, že Praha Istanbulskou úmluvu doposud neratifikovala, vrhá podle diplomatických zdrojů na Českou republiku špatné světlo u partnerů v západní Evropě.