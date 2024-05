Pavel se sešel se Síkelou, probírali jadernou energetiku

Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (STAN). Velká část rozhovoru byla věnována budoucnosti jaderné energetiky v České republice a to včetně tendru na stavbu nových jaderných bloků. Ministr uvedl, že s prezidentem probíral i témata rozvoje polovodičů a zajištění dostatečného množství odborníků do této sféry. Rozhovor se dotkl i odchodu od uhelné energetiky či zbavení se závislosti na ruské ropě a plynu. Pro rozvoj jádra a polovodičů v Česku je podle Síkely důležitý právě dostatek expertů. „Je proto potřeba více spolupracovat s ministerstvem školství a udělat vše pro to, abychom je v budoucnu měli,“ uvedl.

V tendru na výstavbu jaderných bloků obdržela polostátní společnost ČEZ dvě nabídky a to od francouzské EDF a korejské KHNP. ČEZ nabídky musí zhodnotit do června a výsledky předat vládě. Ta by vítěze měla určit během léta. První ze čtyř plánovaných reaktorů by se mohl spustit už v roce 2036.