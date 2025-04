Pavel: Sestavením vlády pověřím vítěze voleb s vyjednanou většinou

Není žádný reálný důvod nepověřit po podzimních volbách sestavením vlády toho, kdo bude nejen vítězem voleb, ale dokáže také jednoznačně získat podporu ve Sněmovně. Serveru Novinky.cz to sdělil prezident Petr Pavel. Termín voleb se chystá vyhlásit v květnu. Dřívější rozhodnutí, které by odstartovalo oficiální začátek kampaní, by mohlo u politických stran vést k hledání cest, jak obejít rozpočtový limit 90 milionů na kampaň, vysvětlila hlava státu.

Podle Pavla je rozhodující, aby si člověk pověřený sestavení vlády dokázal ve Sněmovně zajistit podporu. "A to vzejde z povolebních jednání. Pokud bude někdo nejenom vítězem voleb, ale zároveň bude schopen jednoznačně získat podporu ve Sněmovně, pak není žádný důvod, proč ho nepověřit sestavením vlády," uvedl. Důsledně se bude ve svém povolebním postupu řídit nejenom literou, ale i duchem ústavy, dodal.