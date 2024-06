Pekarová: Jozef Síkela je jedna z lepších možností na pozici eurokomisaře za ČR

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) je podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové jednou z lepších možností, v souvislosti volby nového českého eurokomisaře. Podle Radka Vondráčka (ANO) však Síkelovi chybí odbornost. Oba to uvedli v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Pekarová Adamová ujistila, že nebude zasahovat do práva výběru, kterým disponují Piráti a STAN. Na druhou stranu uvedla, že by byla ráda, kdyby ČR obsadila v Evropské komisi hospodářský resort. V té souvislosti uvedla, že právě tomuto oboru se Síkela věnuje a má dobrou pozici i v rámci Evropy.

V debatách o nastávajícím českém eurokomisaři padá i jméno lídryně kandidátky STAN Danuše Nerudové. S nominací chtějí přijít také Piráti, kteří chtějí jmenovat europoslance Marcela Kolaju. Podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka by se eurokomisařem měl stát přímo premiér Petr Fiala (ODS). Ačkoliv uvedl, že se částečně jedná o nadsázku, podle něj to smysl dává.