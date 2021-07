Pikovou dámu od Toyen koupilo katarské národní muzeum

Obraz malířky Toyen s názvem Piková dáma, který se na loňské aukci v Praze prodal za 78,65 milionu korun, se dostal do Kataru. Získalo ho tamní národní muzeum, letos na podzim ho plánuje vystavit v Paříži. Upozornil na to server Artplus.cz a ČTK to potvrdila Zdena Růžičková za aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery, která obraz v Česku dražila. Obraz v originále nazvaný La Dame de pique pochází ze sběratelsky ceněného období Toyen a jeho vyvolávací cena byla na loňské říjnové aukci 29,9 milionu korun. Toyen ho namalovala krátce po svém příchodu do Paříže v roce 1926. Nejdražším dílem Toyen prodaným v tuzemské aukci do té doby byl obraz Šero v pralese prodaný v roce 2017 za 36 milionů korun včetně aukční přirážky.