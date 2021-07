Piráti podali na Babiše žalobu, lže podle nich o jejich postoji k daním a migraci

Piráti podali ke Krajskému soudu v Praze žalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO). Šířil podle nich na twitteru lži, že Piráti chtějí zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat lidem do domácností migranty. ČTK o podání informovala mluvčí Pirátů Karolína Sadílková. Připomněla, že Piráti nejprve chtěli věc řešit mimosoudní cestou, premiér to ale odmítl. Spor se odehrává necelé tři měsíce před sněmovními volbami, přičemž koalice Pirátů a STAN podle dosavadních průzkumů soupeří s ANO o vítězství.

V polovině června Babiš uvedl, že se nemá za co omlouvat, Piráti to podle něj moc dobře vědí. Dnes premiér vydává elektronicky knihu s názvem Sdílejte, než to zakážou! Obsahovat bude mimo vize obnovy Česka po koronavirové pandemii kritiku Pirátů.