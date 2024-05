Počasí na čtvrtek

Oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině území i zmenšená oblačnost. V jihozápadní polovině území postupně místy, jinde jen ojediněle déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, na severovýchodě kolem 7 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C, v jihozápadní polovině území místy kolem 17 °C, v 1000 m na horách kolem 16 °C.

V pásu od jižních Čech a Vysočiny po hory na severu Čech bude ve čtvrtek foukat silný vítr, který v nárazech může dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů v hodině. S ohledem na to a pokračující sucho dál hrozí na většině území Čech nebezpečí vzniku a šíření požárů, které by měl ukončit až očekávaný déšť. Trvalé srážky dorazí do Česka od jihu v pátek ráno.