Počasí na pátek

Jasno až polojasno, odpoledne místy přechodně až oblačno. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, v údolích až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C, v 1000 m na horách kolem 13 °C. Rána budou chladná, víkendové denní teploty se ale mohou dostat až nad letních 25 stupňů Celsia.

Letošní léto v pražském Klementinu se stalo pátým nejteplejším od roku 1775, odkdy se počasí na této nejstarší stanici v Česku nepřetržitě sleduje. Průměrná teplota od začátku června do konce srpna dosáhla 22,2 stupně Celsia. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Dnes začal meteorologický podzim, který potrvá do konce listopadu.

Všech pět nejteplejších letních sezon naměřili v Klementinu v tomto tisíciletí. Nejteplejší léto od roku 1775 bylo v roce 2019 s průměrnou teplotou 22,9 stupně, následují roky 2018, 2003, 2015 a 2022. Až za letošním létem figuruje na šestém místě léto 1834 s průměrnou teplotou 22,1 stupně Celsia. Naopak nejchladnější léto od roku 1775 bylo v roce 1844 s průměrnou teplotou 16,4 stupně.