Počasí na pátek

Jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Později večer od severovýchodu přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, při uklidnění větru kolem 0 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 12 °C.

Na víkend se výrazně ochladí s tím, jak do Evropy začne od severu proudit arktický vzduch. Teploty přes den se budou o víkendu držet i hluboko pod deseti stupni Celsia, v noci může mrznout. Přeháňky mohou být i sněhové. Podobné to bude i na začátku příštího týdne, teplejší počasí by se mohlo začít vracet od středy.