V pondělí bude polojasno až oblačno. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 13 až 9 °C. Přes den pak teploměry ukáží teplotu mezi 21 až 25 °C. Vítr bude v západní polovině Čech slabý proměnlivý o rychlosti do 4 m/s. Na zbytku území bude o něco silnější a to s rychlostmi až do 8 m/s.