V sobotu bude oblačno až polojasno. Na severu a severovýchodě území může být až zataženo. Kromě právě zmíněného severu bude odpoledne oblačnost ubývat a to až do vyjasnění. Noční teploty by neměly být nižší než -2 °C. Přes den už by měla teplota zůstat nad nulou. Pohybovat se bude mezi 3 a 7 °C. Vítr bude čerstvý severozápadní až západní o rychlosti 4 až 9 m/s, od západu bude postupně během dne slábnout.