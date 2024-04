V sobotu bude převážně zataženo, občas déšť nebo přeháňky. Do Česka by se navíc mohlo vrátit sněžení. Sněhové srážky by mohly padat už nad 400 metrů. Na horách ojediněle může připadnout až 20 cm sněhu. Teploty v noci spadnou až 1 °C a ani přes den se nevyšplhají výše než přes 8 °C. Vítr bude mírný západní až jihozápadní o rychlosti 3 až 7 m/s a k večeru bude pozvolna slábnout.