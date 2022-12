Počasí na středu

Oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Zejména na Moravě ojediněle mlhy, zpočátku i mrznoucí. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C, na Moravě místy kolem 2 °C, v 1000 m na horách kolem -1 °C. Horská služba v Peci pod Sněžkou varuje před náledím v celé části východních Krkonoš.

Na silvestra bude možná až 14 stupňů nad nulou s občasným deštěm. Tento týden se sice v úterý a středu ochladí, ale pak budou teploty zase stoupat. Mrznout bude pravděpodobně jen v noci, a to hlavně během noci na středu. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí. Po celý týden bude nejspíš zataženo a bude pršet. Jen ve vyšších polohách na horách by mohlo sněžit.