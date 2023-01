Počasí na středu

V noci proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území, postupně jen místy sněhové přeháňky nebo sněžení, na horách sněžení trvalejší. Přes den proměnlivá, převážně velká oblačnost. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C, v 1000 m na horách kolem -1 °C.

Ve vyšších polohách hrozí sněhové jazyky, na severních horách i závěje. Ve středu znovu zesílí západní vítr na čerstvý, v nárazech může dosáhnout rychlosti kolem 70 kilometrů za hodinu, na horách až 90 kilometrů v hodině. Dnes by mohlo napadnout do pěti centimetrů sněhu, na horách až 20 centimetrů, ve středu dalších deset centimetrů, na horách do 35 centimetrů sněhu.