Počasí na úterý

Jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C, v údolích ojediněle až -5 °C. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C, v jihozápadních Čechách ojediněle až 19 °C, v 1000 m na horách kolem 8 °C, na Šumavě kolem 12 °C.

V Česku se bude v tomto týdnu postupně oteplovat, nejvyšší teploty očekávají meteorologové ve čtvrtek, kdy by mohly překročit i 20 stupňů Celsia. Na velikonoční svátky se pak ale zase ochladí a vrátí se přeháňky. Do úterního rána platí výstraha meteorologů před nočními mrazy, které by mohly poškodit kvetoucí ovocné stromy, hlavně meruňky, broskvoně a slivoně.