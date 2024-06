Počet cizinců v Praze od počátku tisíciletí vzrostl z 61.000 na 345.000

Od roku 2001 do konce roku 2022 vzrostl počet cizinců v Praze z 61.000 na 345.000. Cizinci tak tvoří zhruba čtvrtinu obyvatel české metropole, bez nich by celkový počet obyvatel mírně klesal. Vyplývá to z analýzy, kterou zpracoval městský Institut plánování a rozvoje (IPR). Nejvíce cizinců v Praze je z Ukrajiny, Slovenska, Ruska a Vietnamu. Analýza vychází z dat cizinecké policie, která eviduje pobytová oprávnění.

Ukrajinců bylo podle analýzy na konci roku 2022 v metropoli asi 170.000, Slováků 31.000, Rusů 27.000, Vietnamců 15.000 a příslušníků dalších národností 102.000. Nejvíce cizinců je podle dokumentu ve věku mezi 24 a 42 lety, naopak vyšší věkové kategorie jsou zastoupeny minimálně. "Cizinci se do Prahy stěhují primárně z ekonomických důvodů, tedy za prací, ale také za studiem a kvalitním městským prostředím. Praha je pro cizince jednoznačně nejatraktivnějším městem (i krajem) v Česku," stojí v dokumentu.

Populace cizinců v Praze je podle analýzy mladší než ta česká a dosahuje průměrného věku 35,5 let, zatímco u osob s českou státní příslušností to v roce 2021 bylo 42,9 let. "Bez cizinců by tak pražská populace dosahovala přibližně celorepublikové úrovně (43 let)," píše se v analýze.