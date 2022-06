Počet zaměstnanců placených z rozpočtu meziročně stoupl o více než 6600 na necelých 490 tisíc

Ministerstva, úřady a jejich příspěvkové organizace zaměstnávají letos 488.879 lidí, což je proti loňskému roku nárůst o 6609. Nejvíce je učitelů, a to 186.816. Nepedagogických pracovníků ve školství je zhruba 76.000. Následují příslušníci ozbrojených složek jako jsou policie, vězeňská služba nebo celníci, kterých je 68.491. Vojáků je 27.034. Vyplývá to z informační brožury ministerstva financí Státní rozpočet v kostce, jejímž cílem je přiblížit problematiku státního rozpočtu široké veřejnosti. Jde o počet míst, na která mají jednotlivá ministerstva v rozpočtu vyčleněny peníze. Všechna místa ale nemusí být obsazena. Na platy by přitom z letošního rozpočtu včetně peněz z EU mělo jít bez příslušenství zhruba 246,4 miliardy korun. Celkové výdaje rozpočtu jsou naplánovány na 1,89 bilionu korun.