Počty nově nakažených dál rostou, ve čtvrtek přibylo 421

Ve čtvrtek testy odhalily 421 nových případů nákazy koronavirem, před týdnem to bylo o 116 míň. Ukazují to data na webu ministerstva zdravotnictví. Reprodukční číslo je teď 1,44, to je od čtvrtka mírný nárůst. V českých nemocnicích je kvůli covidu celkem 109 lidí. Denní počty nakažených v mezitýdenním srovnání rostou nepřetržitě od konce srpna. V minulém týdnu se dvakrát dostaly lehce nad 300, v tomto týdnu jsou nárůsty výrazně vyšší. Nemoc se teď nejvíc šíří v Karlovarském a Píseckém okrese.

Podle počtu nakažených koronavirem na 100 tisíc obyvatel za posledních 14 dní je Česko třetí nejméně zasaženou zemí.