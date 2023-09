Pohádkový festival v Jičíně navštívily desítky tisíc lidí

Po pěti dnech skončil 32. ročník festivalu Jičín město pohádky. Navštívily jej desítky tisíc lidí z okolí i vzdálenějších míst. Úspěch měl videomapping i nová festivalová soutěž. ČTK to řekla ředitelka Nadačního fondu Jičín – město pohádky Petra Hanušová. Fond je spolu s městem Jičín pořadatelem festivalu. "Letošní ročník se vydařil hodně. Návštěvnost pro nás byla až překvapující. Máme pocit, že po covidové odmlce je to správný start do dalších let. Lidé jezdí z celé České republiky, nejvíc diváků je samozřejmě z přilehlých krajů a okresů. Hotely byly v termínu konání festivalu plné tři měsíce dopředu," řekla ředitelka. Videomapping se konal v Jičíně podruhé, pořadatelé upustili z ekologických důvodů od ohňostroje. Festival ve středu zahájil pohádkový průvod, další dny následovala divadelní představení či koncerty.