Policie nemá signály o bezpečnostním riziku pro hokejové mistrovství světa

Policie zatím nemá signály o konkrétních bezpečnostních hrozbách pro světový šampionát v ledním hokeji, který se uskuteční v Praze a Ostravě od 10. do 26. května. Rizika vyhodnocuje skupina, v níž vedle policistů působí i zpravodajské služby. Policie konzultuje také s Interpolem, řekl na tiskové konferenci šéf bezpečnostního sboru Martin Vondrášek. Předpokládá, že hlavním úkolem pro policisty bude - stejně jako při šampionátu konaném před devíti lety - zajištění plynulé dopravy. "Vnímáme, že v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu, s děním v pásmu Gazy a v souvislosti s migračními vlnami je bezpečnostní situace podstatně více problematická," uvedl policejní prezident na dotaz ČTK. Do příprav šampionátu se proto zapojila i Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě či Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. Policie informace získává i prostřednictvím příslušné platformy Interpolu, která sdružuje 190 států světa, tedy nikoliv jen země, které se mistrovství zúčastní. "Nebyla indikována žádná rizika, která by znamenala konkrétní hrozbu pro tento šampionát," sdělil Vondrášek k prvotnímu vyhodnocení. Zmínil, že policie rizikové faktory analyzuje už téměř dva roky. Vyhodnocovat je bude ještě těsně před mistrovstvím a také v době jeho konání. Vedle bezpečnostní situace se policisté zaměří na drobnou majetkovou kriminalitu, padělané vstupenky, případná narušení veřejného pořádku, kybernetické i dezinformační hrozby a v podstatné míře také na dopravu.