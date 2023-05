Policie obvinila 10 cizinců z Prahy, podle ní vylákali od žen na sociálních sítích 1,5 mil. Kč

Zhruba 1,5 milionu korun podvodně vylákala podle policie od 12 žen organizovaná skupina vysokoškolských studentů z Prahy. Cizinci s podvedenými komunikovali prostřednictvím sociálních sítích, kde se vydávali za lékaře na misi OSN, a ženy jim v dobré víře poslaly své úspory s vidinou následné schůzky. Obvinění takto získané peníze utratili nebo je posílali do zahraničí. Nyní jsou ve vazbě a za legalizaci výnosů z trestné činnosti jim v případě odsouzení hrozí od dvou do osmi let vězení.

Policisté případ vyšetřovali od loňského října, kdy je na podezření na trestnou činnost upozornil Finanční analytický úřad. Mluvčí pražské policie Jan Rybanský v této souvislosti připomněl, že takové podvody nejsou ojedinělé a způsob jejich provedení je velice podobný. Podvodníci při nich kontaktují na sociálních sítích ženy, které veřejně uvádějí svůj stav jako rozvedená nebo nezadaná, a představí se jim jako voják na misi v Afghánistánu, těžař na ropné plošině či lékař na misi OSN.

"Mezi obětí a podvodníkem pak probíhá čilá korespondence s jasným cílem vzbudit v ženě zájem. Oběť často podlehne slovům o zamilovanosti a uvěří lživé, ale stále fungující legendě, že aby se oba mohli setkat, musí podvodníkovi zaslat peníze na cestu. On samozřejmě finance má, ale nemůže se k nim z různých důvodů dostat," popsal konání podvodníků mluvčí. Doplnil, že podvodníci na své oběti vyvíjejí systematický psychologický tlak a ty jim často vyhoví a peníze pošlou, ačkoli mnohdy tuší, že jde o podvod.