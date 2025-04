Policie pátrá po skupině maskovaných lidí, kteří v sobotu posprejovali metro

Pražští kriminalisté pátrají po skupině jedenácti sprejerů, kteří v sobotu ráno poničili několik vagonů metra ve stanici Rajská zahrada a způsobili škodu přes 100 tisíc korun. Vandalové pak utekli do tunelu metra, a zhruba na dvě hodiny tak zastavili provoz na části linky B mezi stanicemi Černý Most a Florenc. Na policejním webu to uvedl mluvčí policie Richard Hrdina. "V sobotu, krátce po šesté hodině ranní, vběhla skupina maskovaných osob na nástupiště metra Rajská zahrada, kam právě přijela souprava s cestujícími," uvedl Hrdina. Poté, co cestující vystoupili, ručně zavřeli dveře u třech vagonů a během asi dvou minut vozy posprejovali. Poškodili asi 60 metrů soupravy. Hned po činu sprejeři utekli do tunelu metra směrem na Černý Most. Policisté zveřejnili záznam incidentu a žádají veřejnost o pomoc při pátrání.