Pražské letiště jedná s Uberem o poskytování klasické taxislužby pro cestující

Pražské Letiště Václava Havla jedná s poskytovatelem alternativní taxislužby Uber o přidání klasické taxislužby do nabídky pro cestující. ČTK to řekla mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Uber před rokem a půl s ruzyňským letištěm uzavřel pětiletou smlouvu, a stal se tak jeho oficiálním provozovatelem taxislužeb. Společnost umožňuje objednání jízdy pouze přes aplikaci nebo kiosek na letišti, na což si stěžují někteří cestující včetně bývalého ministra financí Miroslava Kalouska. Na jednání letiště a Uberu upozornil server e15. "V současné chvíli jednáme se společností Uber, aby zahrnula do své nabídky také služby pro ten segment cestujících, kteří nechtějí pro využití taxislužeb uvádět své osobní údaje," řekla ČTK Hejtmánková. Objednání přes kiosek nebo aplikaci bylo podle dřívějšího vyjádření letiště nutné kvůli garanci pevně stanovené ceny.