Premiér Fiala jednal s etiopským protějškem Ahmedem o ekonomické spolupráci

Premiér Petr Fiala (ODS) přijal ve Strakově akademii v Praze svůj etiopský protějšek Abiy Ahmeda, jednali především o ekonomické spolupráci nebo bezpečnosti a rozvojové pomoci. Uvedli to po schůzce ve společném prohlášení. Návštěva Ahmeda v Praze navazuje na Fialovu cestu do Etiopie na začátku listopadu, při které svůj protějšek do Česka pozval. Návštěva v rychlém sledu po posledním setkání ukazuje podle Fialy oboustranný zájem na rozvoji vztahů, premiéři podle něj našli řadu společných témat a prostoru pro rozvoj spolupráce. Etiopie podle něj znamená příležitosti pro české firmy a získávání nových zakázek. Mezi zeměmi je tradice vzájemných vztahů, příkladem je práce českých hydrologů, kteří v Etiopii působí od 70. let a dnes svou činnost rozšiřují o nové technologie, uvedl český premiér. Předsedové vlád jednali o ekonomické spolupráci, domluvili se na zřízení komise, která bude projekty spolupráce upřesňovat. Tématem schůzky byl také těžební průmysl, rozvoj etiopského zemědělství nebo rozvojová spolupráce. Podle Ahmada je příležitost pro spolupráci mezi oběma zeměmi kromě zemědělství či obrany také v cestovním ruchu, premiéři podle Fialy diskutovali o možnosti přímé letecké linky mezi Prahou a Addis Abebou.