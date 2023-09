Premiér Fiala: Vláda dělá vše pro spuštění těžby lithia, v pracovní skupině bude mít zástupce

V pracovní skupině k těžbě lithia bude mít svého zástupce vláda, která dělá vše pro to, aby se těžba mohla spustit. Řekl to premiér Petr Fiala (ODS), který se před výjezdním zasedání vlády sešel v Košťanech na Teplicku se zástupci obcí, kterých se dolování dotkne. Za zásadní považuje Fiala spolupráci mezi investorem a samosprávou. Těžbu lithia, které se používá k výrobě autobaterií, vnímá jako strategickou surovinu a zásadní pro restart Česka. Připravovaná těžba vyvolává obavy místních ze zhoršení kvality života, dopadů na krajinu či vlivu na podzemní vody. Vláda proto chce více komunikovat - a to tak, aby měly kraj i obce dostatek informací. Proto bude mít kabinet v pracovní skupině k těžbě lithia svého zástupce.

Hlubinné dolování lithia připravuje společnost Geomet, v níž nadpoloviční většinu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ. Začátek těžby se předpokládá v letech 2026 až 2028. Plánovaná roční produkce je 1,7 až 2,3 milionu tun rudy, ze které se vyrobí přibližně 25.000 tun odběratelem požadované formy lithia, což podle technologie a velikosti baterie odpovídá asi 400.000 až 800.000 elektromobilů. Celková investice do těžby je okolo 14 miliard korun.