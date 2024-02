Premiér označil rozruch kolem svého vkladu v záložně za uměle vyvolanou kauzu

Premiér Petr Fiala (ODS) označil rozruch kolem svého vkladu v Podnikatelské družstevní záložně za snahu opozice vyrobit kauzu za každou cenu. Ve Sněmovně dnes prohlásil, že nemá co skrývat, nemá se za co stydět a odmítl, že by se dopustil něčeho nelegálního. Uznal, že jeho jedinou neúmyslnou chybou bylo to, že vklad a z něj vyplývající podíl v záložně opomenul uvést v majetkovém přiznání podle zákona o střetu zájmů, což napravil. Případnou pokutu za to zaplatí, nebo maximální možnou sankci ve výši 50.000 korun dá na charitu.

Předseda vlády a ODS zdůraznil, že Podnikatelská družstevní záložna je finanční instituce s licencí od České národní banky (ČNB), nikoli "mafiánský spolek", jak ji líčili představitelé opozice. Připustil, že ČNB a Finanční analytický útvar udělily záložně pokutu, stalo se to ale v době, kdy v ní žádný účet neměl. Po celou dobu, co byl Fiala jejím klientem, se podle něj neobjevily jakékoli náznaky, že by zanedbávala své povinnosti.

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš se dnes ve Sněmovně opět opřel do koaliční vlády Petra Fialy (ODS), vinil ji ze lží. Poslanci se mimořádně sešli z podnětu ANO k jednání o nezaznamenaném Fialovu podílu v Podnikatelské družstevní záložně, Babiš ale první zhruba půlhodinu mluvil o jiných tématech, například o výrobcích s kanabinoidem HHC. Obdobně jako v úterý kriticky rozebíral nákup amerických vojenských letounů F-35. Tématu schůze se věnoval ve druhé půlhodině svého vystoupení.

Opozici se nepodařilo prosadit mimořádnou schůzi Sněmovny ke kauze premiérova vkladu v záložně. Koaliční většina neumožnila schválit program.