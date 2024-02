Prezident Angoly po jednání s Pavlem: Máme zájem o spolupráci v zemědělství, vědě či cestovním ruchu

Česko má Angole co nabídnout v oblastech bezpečnosti, rozvoje leteckého i dopravního průmyslu, zdravotnictví, chytrého zemědělství, těžebního průmyslu nebo geologického průzkumu. Po dnešním jednání s angolským protějškem Joaem Lourencem v Praze to řekl prezident Petr Pavel. Angolská hlava státu na tiskové konferenci uvedla, že africkou zemi zajímá spolupráce s ČR v zemědělství, zpracovatelském průmyslu, na úrovni univerzit, ve vědě či v cestovním ruchu. Angola podle Pavla prochází stejnou snahou o diverzifikaci své ekonomiky, jakou v minulosti prošlo Česko. "Angola má zájem zvýšit podíl jiných odvětví průmyslu, než je pouze těžební, zvýšit kapacitu své ekonomiky i zemědělství, aby nemusela být závislá ve své výrobě, ale i exportu na nerostných surovinách, především fosilních palivech," řekl Pavel. Obě strany dnes podepsaly memorandum o porozumění o politických konzultacích mezi ministerstvy zahraničí. Podle českého prezidenta se jedná o první krok, který by měl být základem pro další smluvní uspořádání, například o vzájemné spolupráci, ochraně a podpoře investic, případně o zamezení dvojího zdanění. Česko má podle Lourenca velmi rozvinuté zemědělství a průmysl. Kromě již zmíněných oblastí také poznamenal, že Angola má zájem o spolupráci v obraně. Africká země se podle prezidenta snaží modernizovat své ozbrojené síly. Pavla zároveň Lourenco pozval na návštěvu Angoly.