Prouza: Zavedení amerických cel vůči EU nebude mít vliv na nabídku potravin v ČR

Případné zavedení amerických cel vůči Evropské unii nebude mít podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy významný vliv na nabídku potravin v Česku, protože dovoz z Ameriky je irelevantní. Prouza to řekl na dotaz ČTK. Stejně tak podle něj směřuje do USA minimum českých potravin. Dopady ale lze očekávat u společnosti Emco, která podle Prouzy dodává zboží pro americký řetězec Walmart, nebo u prodejce amerických specialit The Candy Store.

"Z pohledu nabídky potravin je dovoz z USA v podstatě irelevantní, Evropa si dokáže vše zajistit sama," uvedl Prouza. Větší problém z pohledu českého obchodu podle něj představuje případný pokles české ekonomiky a restart inflace. "Češi v případě jakýchkoliv ekonomických problémů okamžitě snižují své výdaje a objemy nákupů," řekl.

Pokud americký prezident Donald Trump zavede cla na výrobky z EU, hospodářský růst ČR v tomto roce podle Prouzy zpomalí o více než procento hrubého domácího produktu (HDP). Cly vůči EU Trump hrozí opakovaně. V neděli podle agentury AFP uvedl, že cla budou zavedena "velmi brzy".