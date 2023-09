Provozovatel mýta CzechToll loni zvýšil zisk o 17 procent na více než 128 milionů

Provozovatel mýtného systému v Česku CzechToll loni zvýšil zisk o 17 procent na 128,5 milionu korun. Meziročně také navýšil tržby o sedm procent na 13,7 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin. Mýtný systém spravuje CzechToll od roku 2019. V loňském roce dopravci za mýto zaplatili dosud nejvíce, a to 14,85 miliardy korun. Náklady na provoz a rozvoj systému byly necelá miliarda Kč. O zhruba 900 milionů korun meziročně vzrostly ostatní výnosy společnosti, a to na loňských 12,7 miliardy korun. Její provozní náklady stouply také o 900 milionů na v podstatě stejnou částku. O 75 milionů více společnost utržila za prodeje výrobků a služeb, konkrétně 950 milionů korun. Meziročně výběr mýtného vzrostl o necelých pět procent, podle výroční zprávy zejména kvůli rozšíření zpoplatněných úseků od 1. července loňského roku. Celkem bylo ke konci minulého roku v ČR zpoplatněno 2867 kilometrů dálnic a silnic první třídy. Zahraniční dopravci se na vybraném mýtném podíleli necelými 52 procenty.