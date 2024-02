Průzkum: Digitalizaci využívá pětina řemeslníků, ušetřit může 32 hodin měsíčně

Digitalizaci využívá v České republice každý pátý řemeslník. On-line řešení přitom po nich mnohdy chtějí jejich zákazníci a naopak sami řemeslníci je požadují od svých dodavatelů. Celkově by digitalizace řemeslníkům co se týká vyřizování objednávek, smluv, plánování a účetnictví mohla pomoci ušetřit až 32 hodin měsíčně. Vyplývá to z dat poptávkového serveru ePoptávka.cz, které má ČTK k dispozici.

Řemeslníci při digitalizaci nejčastěji využívají elektronické vystavování faktur, nástroje pro rozpočty řemeslných prací či on-line stavební deníky, které zajišťují písemný záznam o prováděné práci. V Česku se podle serveru digitalizuje celý stavební sektor, inovace a digitalizace v tomto odvětví ale patří mezi ty pomalejší.

Ministr pro místní rozvoj a vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) loni v listopadu uvedl, že v roce 2030 bude devět z deseti pracovních pozic v Česku vyžadovat základní digitální dovednosti. V současnosti má základní znalosti o digitálních technologiích 60 procent Čechů, což je o šest procentních bodů více, než je průměr EU. Za dalších sedm let bude vyžadovat alespoň základní digitální dovednosti 80 až 90 procent pozic.